В ЗАО завершается возведение долгостроя с 2 тысячами дольщиков - мэр

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В Западном округе Москвы завершается строительство кварталов №5 и №6 по Мичуринскому проспекту, которые возводились с 2002 года, сообщил журналистам Сергей Собянин.

"Для нас это был сложный проект – он строился с 2002 года, и около 2 тысяч дольщиков были на грани того, чтобы не получить свои квартиры", - сказал мэр. Также он добавил, что в микрорайоне отсутствовали объекты социальной сферы, коммуникации и дороги, но город взял на себя функции заказчика - и за два года объект почти достроили.

"Теперь по плану сдаются дома и объекты соцкультбыта, рядом строится станция метро", - подчеркнул Собянин.

Напомним, метро в Раменках откроется в 2016 году, одноименная станция располагается в том месте, где Винницкая улица примыкает к Мичуринскому проспекту. У станции два подземных вестибюля, которые будут выходить через проектируемые пешеходные переходы на обе стороны Мичуринского проспекта к жилым домам района Раменки.

Помимо того, что ввод нового участка улучшит транспортное обслуживание районов, примыкающих к Мичуринскому проспекту, из-за снижения интенсивности движения машин улучшится и экологическая ситуация.

Отметим, что ранее на территории кварталов №№ 5 и 6 по Мичуринскому проспекту располагались промышленные предприятия и незаконные гаражи. На их месте сейчас строители возводят микрорайон, включающий 13 жилых домов, 4 детских сада, школу, 2 торгово-общественных центра и автостоянку, рассчитанную на 3 тысячи мест.

В настоящее время там построили три детских сада, которые посещает 482 ребенка, и 10 жилых домов. Остальные объекты возведут до конца 2014 года, а торгово-общественные центры – в 2015 году.

Кстати, на западе Москвы решена проблема с еще одним долгостроем – аквапарком "Аквадром". Новый собственник планирует переделать здание под офисно-деловой центр.

Всего в городе 135 долгостроев, среди них преобладают инвестиционные проекты - их около 90. Меньше всего в перечне объектов, возводимых по городскому заказу - их всего лишь девять.