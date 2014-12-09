Центру реабилитации инвалидов присвоено имя Людмилы Швецовой

Московский центр реабилитации инвалидов назван именем Людмилы Швецовой

Столичному Научно-практическому центру медико-социальной реабилитации инвалидов присвоено имя Людмилы Швецовой, сообщил во вторник, 9 декабря, на заседании президиума правительства Москвы Сергей Собянин.

"Людмила Ивановна оказала огромное влияние на формирование всей системы социальной защиты Москвы и становление большого количества социальных медицинских учреждений. Одно из таких учреждений - это научно-практический центр реабилитации инвалидов. Людмила Ивановна с самого начала курировала этот центр, и, по сути дела, под ее руководством он создавался и функционировал", - отметил мэр.

Как передает корреспондент M24.ru, власти города таким образом собираются увековечить память о вице-спикере Госдумы и заммэра Москвы, скончавшейся в октябре этого года на 66 году жизни.

Швецова с 2001 по 2011 год руководила комплексом социального развития Москвы: она отвечала за работу с ветеранами, инвалидами, детьми и многодетными семьями. На этом посту она внесла большой вклад в формирование и развитие системы соцподдержки и защиты населения города.

По словам Сергея Собянина, она "никогда не относилась к своей работе формально, любила Москву и москвичей, и Москва отвечала ей взаимностью".

Государственное автономное учреждение "Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов" департамента соцзащиты населения Москвы был создан по инициативе и при личном участии Швецовой.

В Москве простились с вице-спикером Госдумы Людмилой Швецовой

Людмила Швецова скончалась в Москве в ночь на 29 октября. Причиной смерти политика стала продолжительная болезнь.

Швецова родилась в Алма-Ате, с золотой медалью закончила ростовскую математическую школу. Позже она закончила Харьковский авиационный институт, работала в ОКБ имени Антонова, затем была была секретарем ЦК ВЛКСМ и возглавляла Всесоюзную пионерскую организацию.

В 1991-1992 годах работала председателем комитета по делам семьи и женщин при кабмине СССР, в 1994 году ее назначили главой департамента общественных и межрегиональных связей правительства Москвы.

В 2000 году Швецова стала первым заммэра Москвы, руководила комплексом социальной сферы. В 2011 году ее избрали в Госдуму от "Единой России", где назначили вице-спикером. На выборах мэра 2013 года она возглавляла предвыборный штаб Сергея Собянина.

ГАУ "Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов" располагается по адресу улица Лодочная, 15, корпус 2. Это район Южное Тушино, ближайшее метро к учреждению - "Сходненская".