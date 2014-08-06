Систему управления транспортом запустят через несколько месяцев - мэр

В Москве проходит заседание комиссии по использованию информтехнологий

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) Москвы заработает в полную силу через несколько месяцев, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра ситуационного центра департамента транспорта.

В настоящее время система находится на стадии внедрения. В состав ИТС входят: координированная система управления светофорами, система телеобзора, система передачи данных, мониторинг условий дорожного движения, информационные табло и фото-видеофиксация нарушений ПДД.

Также транспортная система включает Московское парковочное пространство, систему управления наземным пассажирским транспортом и систему визуализации графика движения электричек. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, цель ИТС - свести в один центр управления все, что связано с дорожным движением, оперативно решать локальные проблемы, а также самостоятельно подстраивать работу светофоров под трафик.

Заммэра добавил, что система позволит "отвечать" на задержку одного вида транспорта усилением другого - например, если опаздывает электричка, то и наземный транспорт отправится чуть позже или на маршрут выйдут дополнительные машины.

Интеллектуальная транспортная система в Москве

Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что 60% москвичей пользуются электронными услугами, причем одна из самых популярных - запись в школы и детские сады. "Москва первой полностью перешла на электронную запись в учебные заведения", - сказал Собянин.

Отметим, что в настоящее время в Москве в рамках программы "Информационный город" реализуется еще шесть проектов.

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС)

ЕМИАС позволяет москвичам удаленно записываться на прием к врачу во все городские поликлиники. Также в столице реализуется проект "Электронный рецепт", разрабатываются электронные медицинские карты и системы обмена информацией между медучреждениями города.

Как записаться к врачу через ЕМИАС

Информационные технологии в образовательной сфере

В сфере образования в Москве уже реализована электронная система записи в школы, детские сады, кружки, секции и на летний отдых для льготных категорий детей.



Как записать ребенка в кружок на московском портале госуслуг

Кроме того, в некоторых учебных заведениях работает контроль прохода в здание, безналичный расчет в столовой, видеонаблюдение и SMS-информирование родителей.

Также многие школы в городе оборудовали интерактивными досками, электронными дневниками и электронными учебниками.

Городское видеонаблюдение

Система городского видеонаблюдения включает в себя более 140 тысяч камер, которые установлены во дворах, подъездах, школах, на объектах ТПУ, метрополитене, объектах культуры и спорта. С их помощью можно наблюдать за качеством работ в сфере ЖКХ, контролировать обстановку во дворах и вычислять злоумышленников.

Как работает система городского видеонаблюдения

Карта криминогенности города

В рамках информирования москвичей и гостей столицы на портале открытых данных появится информация о происшествиях в городе и очагах повышенной криминогенной обстановки.

Работа карты основана на системе видеонаблюдения, ее цель - профилактика нарушений. На основании данных, полученных с карты, столичные власти будут принимать управленческие решения - увеличить ли число камер или частоту патрулирования.

Интерактивное взаимодействие с москвичами

В рамках интерактивного взаимодействия с жителями Москвы действует портал госуслуг, "Наш город" – для решения бытовых проблем, а также "Активный Гражданин" - чтобы узнать мнение горожан.





"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

Проект "Узнай Москву"

Туристическая столица представлена проектом "Узнай Москву". Там размещена информация о тысяче памятников с фотографиями, аудиогидом и картой. Пользователи могут познакомиться с несколькими маршрутами, проложенными по объектам культурного наследия города.