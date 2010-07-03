Эксперты раскрыли детали бесплатной вакцинации от COVID-19 для горожан

Количество вакцины "Спутник V" для людей значительно возрастет на следующей неделе. Об этом заявил глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. Рассказываем, где будут производить вакцину, как ее перенесли уже привившиеся добровольцы и когда может начаться массовая вакцинация.

Не менее 5 миллионов вакцин в месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"На следующей неделе количество вакцинного препарата "Спутник V", который поступит в гражданский оборот, значительно возрастет", – сказал Гинцбург в интервью телеканалу "Россия 24". Глава центра Гамалеи пояснил, что увеличение количества вакцины произойдет за счет того, что в оборот выйдут препараты, которые производятся на базе не только центра Гамалеи, но и предприятия "Генериум", которое будет предоставлять больше вакцины. Также к производству подключатся предприятия "Р-Фарм", "Инофарма" и "Биокад".





Александр Гинцбург глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава В течение ноября – декабря суммарно производительность этих пяти площадок, включая площадку института Гамалеи, составит не менее 5 миллионов вакцин в месяц.

Гинцбург надеется, что в этом случае все регионы России смогут получать достаточное количество вакцины, чтобы в течение года сделать это заболевание вакциноуправляемым. Глава центра Гамалеи подчеркнул, что это особенно важно для Московского региона, где из-за большой плотности населения и интенсивных транспортных потоков создалась сложная эпидемиологическая обстановка.

Российскую вакцину "Спутник V" также планируют производить в Индии, Китае, Южной Корее и Бразилии. Разрешение на производство может быть получено уже в декабре этого года, после прохождения клинических испытаний в этих странах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В ВОЗ выразили надежду на то, что уже скоро смогут рекомендовать к использованию вакцины от COVID-19, разработанные в России и других странах.

Как привившиеся переносят вакцину

У 85% привившихся вакциной "Спутник V" не было побочных эффектов

"Спутник V" стал первой разработанной в РФ вакциной от COVID-19. Первый компонент вакцины уже получили около 17 тысяч человек в Москве и Московской области. Второй компонент – порядка 6 тысяч пациентов.

Александр Гинцбург отметил, что у 85% привившихся добровольцев отсутствуют побочные эффекты. У оставшихся могут возникать незначительные проявления: повышение температуры до 38 градусов, головная боль, ломота в мышцах и покраснения в месте введения вакцины. Все эти побочные эффекты отмечены в инструкции к применению.





Александр Гинцбург глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Такие побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как не трудно понять, 85% вакцинированных переносят данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства.

По мнению генерального директора "Р-Фарм" Василия Игнатьева, вакцинация препаратом от коронавируса "Спутник V" большого количества людей может стартовать уже в конце ноября. "По общей оценке, значимое количество и масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября и в декабре", – сообщил Игнатьев.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что после вакцинации населения от COVID-19 не нужно будет всегда носить маски.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках.

В конце сентября в 11 московских поликлиниках уже началась вакцинация медицинских работников от коронавируса. Для всех горожан в столице планируется открыть 74 центра гражданской вакцинации.

Кому и когда можно привиться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уже сейчас желающие первыми получить вакцину могут бесплатно поучаствовать в пострегистрационном исследовании. Для этого нужно заполнить анкету на сайте mos.ru. Всего планируется набрать 40 тысяч человек.

Участвовать в программе могут только совершеннолетние граждане, не болевшие ОРВИ за две недели до вакцинации и во время нее. А также не болевшие COVID-19 и не контактировавшие с больными на протяжении последних двух недель. Запрещено участвовать в исследованиях беременным женщинам, а также парам, которые планируют зачатие в ближайшие 3 месяца.

В конце ноября – декабре 2020 года, когда по текущим прогнозам все пострегистрационные исследования препарата "Спутник V" могут быть завершены, вакцинация станет доступной для всего взрослого населения. Детей в этом году от коронавируса прививать не будут. Для них проводятся дополнительные исследования и изучается влияние вакцины на детский организм.

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4 312 заболевший инфицирован в Москве. Из общего числа пациентов 26,4% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране зафиксировано 1 547 774 заболевших. За весь период умерли 26 589 человек, выздоровели 1 158 940 человек.