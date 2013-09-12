Компаниям возместят затраты на участие в выставках и конгрессах

Московские компании, участвовавшие в зарубежных и российских международных и межрегиональных конгрессах и выставках, смогут получить субсидии до 300 тыс. руб. Правительство Москвы предложило компенсировать затраты представителей малого и среднего бизнеса на участие в мероприятиях.

Всего в 2013 году планируется выдать более 300 субсидий на общую сумму 60 млн рублей. Субсидия покрывает не более 70% от подтвержденных затрат. Для ее получения представителям малого и среднего бизнеса необходимо заполнить заявку, собрать пакет документов и передать его в любое подразделение ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Субсидируются следующие виды затрат: на регистрационный взнос, на застройку и оборудование стенда (в том числе монтажно-демонтажные работы, инженерно-технические услуги), на аренду выставочной площади, на рекламно-презентационные материалы и услуги (но не более 20% от размера запрашиваемой субсидии), на размещение информации в официальных изданиях и информационных материалах конгрессно-выставочного мероприятия.

Окончание приема заявок на получение субсидий – 1 ноября 2013 года.