Писатель Цветков получил литературную премию "НОС"

Фото: M24.ru

Писатель Алексей Цветков стал лауреатом ежегодной литературной премии "Новая словесность" ("НОС"). Жюри конкурса отметило его сборник прозаических рассказов "Король утопленников", сообщает ТАСС.

Победителя выбрали в ходе публичных дебатов, которые прошли в культурном центре имени Мейерхольда. Цветков получил статуэтку, диплом и денежный приз в размере 700 тысяч рублей.

Лучшим, по мнению читателей, стал роман Владимира Сорокина "Теллурия". Писателю вручили 200 тысяч рублей.

Алексей Цветков написал ряд известных произведений, в том числе "Дневник городского партизана", "Поп-марксизм" и "Сидиромов и другая проза".

Премия "НОС" была основана Фондом Михаила Прохорова в 2009 году. Первым победителем стала писательница Лена Элтанг с романом "Каменные клены".