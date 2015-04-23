Сегодня в СМИ: продажи лекарств и доступ к госзакупкам

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Продажи лекарств в России резко выросли

В начале года медицинских препаратов продали на четверть больше, чем годом ранее. Продажи выросли не только в деньгах, но и в штуках, сообщают "Ведомости" со ссылкой на агентство DSM Group.

В упаковках рост превысил 3%. Было продано 1,1 миллиарда упаковок лекарств на 156 миллиардов рублей. По мнению экспертов, росту продаж способствовал кризис и падение рубля. Многие граждане закупали лекарства впрок в ожидании роста цен, а также опасаясь исчезновения некоторых препаратов из аптек.

Топливо "Евро-4" может получить еще год жизни

Со следующего года вступает в силу запрет на оборот топлива ниже стандарта "Евро-5". Но из-за угрозы дефицита топлива обсуждается возможность продлить срок использования "Евро-4", пишет в четверг газета "Ведомости".

Какую отсрочку получат нефтяники, пока неизвестно, вопрос изучается, сообщил изданию высокопоставленный чиновник.

Продажи квартир упали вдвое

В начале года начали сбываться худшие прогнозы российских девелоперов. После ажиотажного спроса на жилье в конце 2014 года в первом квартале 2015 года падение продаж квартир в новостройках составило от 20 до 50%, сообщает РБК.

Так, ​​девелоперская компания группа ЛСР заключила в первом квартале 2015 года контракты на продажу квартир и прочих помещений на 14,3 млрд руб. Это на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Cделка Mail.Ru Group по продаже HeadHunter сорвалась

В середине ноября прошлого года Mail.ru Group объявила, что продает почти за 10 млрд руб. (9,85 млрд руб.) HeadHunter.ru консорциуму инвесторов во главе с "Эльбрус Капиталом". Сделка должна быть закрыта в первом квартале 2015 года.

Источник, представляющий одну из сторон сделки, сказал, что фонд не смог привлечь деньги на покупку актива в России. По его словам, "Эльбрус Капитал" в основном ищет деньги за рубежом, а западные инвесторы в условиях экономической неопределенности не захотели вкладывать в зависящий от состояния экономики сервис, пишет РБК.

Пассажиропоток российских авикомпаний упал за счет международных перевозок

Пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам первого квартала 2015 года уменьшился на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2014 года - до 17 миллионов человек. При этом падение всего рынка обеспечили международные перевозки - в этом сегменте пассажиропоток снизился на 15,6%, сообщает РБК.

Внутрироссийские авиаперевозки, наоборот, выросли на 11,4%. Падение авиаперевозок в этом году на рынке происходит впервые после кризиса 2008–2009 годов.

Китай подпишет договор о ВСМ Москва - Казань в начале мая

Первые документы по китайским инвестициям в строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань могут быть подписаны руководством РЖД и China Investment Corporation 8–9 мая.

Подписание пройдет во время визита премьер-министра Си Цзиньпина в Москву, рассказали РБК три российских чиновника и источник, близкий к одной из сторон переговоров.

Минфин предлагает вернуться к оптимизации образования, здравоохранения и культуры

Минфин предлагает правительству вернуться к идее оптимизировать госрасходы на школы, вузы, больницы, театры, музеи и другие социальные учреждения. Оптимизацию правительство уже начинало в 2010 году "законом N83", приостановило три года назад, новая ее версия отработана в ходе реформы столичного здравоохранения и образования.

Крупные бюджетные учреждения вновь предлагается сливать с мелкими, персонал сокращать, излишки освободившего имущества продавать, пишет "Коммерсантъ".

Адвокаты Бориса Немцова просят допросить Рамзана Кадырова и Руслана Геремеева

Адвокаты Бориса Немцова и его детей Вадим Прохоров и Ольга Михайлова для "объективного расследования" убийства политика Бориса Немцова просят следствие допросить "на предмет причастности к организации убийства" ряд высокопоставленных чиновников Чечни,

В том числе главу республики Рамзана Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева, передает "Коммерсантъ".

Доступ к госзакупкам смогут закрывать всем оштрафованным за незаконные вознаграждения

Минтруд предлагает дать возможность госзаказчикам не иметь дела с физлицами и организациями, уличенными в предложении отката: отказать можно будет всем, кто внесен в соответствующий реестр Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Впрочем, в год за предложение откатов штрафуются лишь сотни лиц - у следователей популярнее статьи Уголовного кодекса (УК) РФ о взяточничестве. Юрлица, в пользу которых, предположительно, действуют взяточники, и их топ-менеджмент ни в каких открытых реестрах не фигурируют, пишет "Коммерсантъ".

Интенсивность банкротств достигла уровня 2009 года

Начавшийся в середине 2013 года устойчивый рост числа банкротств юридических лиц в России ускоряется. "К концу первого квартала 2015 года интенсивность банкротств достигла уровня, характерного для кризиса 2009 года", - констатируют аналитики Центра макроэкономического анализа (ЦМАКП) в опубликованном накануне пилотном мониторинге интенсивности банкротств в российской экономике.

Результаты анализа показали, что три четверти (почти 76%) банкротств приходится на предприятия торговли, строительства, операций с недвижимостью и обработки, сообщает "Коммерсантъ".

Россияне начали улаживать проблемы при разводах с помощью мирных посредников

Масштабное исследование, проведенное Верховным судом России, показало, что семейные споры оказались в числе лидеров по заключенным мирным соглашениям с помощью медиатора - специального посредника по мирным переговорам.

Папы и мамы все чаще стали находить общий язык в мирной беседе, а не в ходе кухонных битв или судебных баталий, пишет "Российская газета".

Шоколад подорожал в России более чем на треть

Плитка шоколада подорожала в России больше чем на треть всего лишь за год. Цены на сладости, особенно с содержанием какао-продуктов, наверняка будут расти еще до конца лета - начала осени, а потом могут остановиться благодаря нынешнему укреплению рубля, предполагают эксперты "Российской газеты".

ЦБ готовит скидки на ОСАГО

Центральный банк подготовит свои предложения по адресной поддержке социально незащищенных групп граждан при покупке ими полисов ОСАГО, сообщает "Российская газета".

"Такие механизмы скидок или компенсаций нам нужно будет проработать, не видим в этом ничего страшного", - сообщил заместитель председателя Центрального банка Владимир Чистюхин.

ФМС заподозрили в организации незаконной миграции

в Москве арестовали начальника управления по работе с обращениями граждан и организаций ФМС Веру Митрофанову, назначенную на должность всего полтора месяца назад. Следователи СКР подозревают высокопоставленную чиновницу миграционной службы, получившую известность благодаря решению проблем, связанных с паспортизацией жителей Крыма, в организации незаконной миграции.

Причем вторым фигурантом дела стал муж старшего офицера ФМС - юрист одной из коммерческих структур, пишет "Коммерсантъ".