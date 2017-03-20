Доходный дом на Большой Ордынке признан памятником архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доходный дом на Большой Ордынке, построенный в 1915 году по проекту архитектора Капитолия Дулина, включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия.

Это здание считается лучшим произведением Дулина. На сегодняшний день в доме сохранились все декоративные элементы отделки строения. По словам главы ведомства Алексея Емельянова, это одно из красивейших зданий Замоскворечья эпохи неоклассицизма.

На Черниговский переулок выходит парадный фасад шестиэтажного кирпичного здания, разделенный на отдельные ярусы. Центральная часть стены украшена барельефом с фигурами музыкантов, а этажи объединены пилястрами и колоннами.

Пятый этаж украшают арочные окна с белокаменными архивольтами, а также скульптуры полуобнаженных людей, наслаждающихся музыкой. По сохранившимся свидетельствам, владелец доходного дома любил устраивать там музыкальные вечера.