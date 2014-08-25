Картинная галерея Глазунова в День города проведет экскурсию по столице

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Пешеходную экскурсию "Московская панорама: через века за тысячу шагов" проведет в День города, 6 сентября, картинная галерея Ильи Глазунова. Ее участники смогут познакомиться со столичной архитектурой разных эпох, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.
Прогулка будет проходить в увлекательной и интерактивной форме - о Москве гости экскурсии узнают из диалога между театрализованными персонажами, жителями столицы XIX и XXI веков. Главной особенностью "Московской панорамы" станет необычный выбор гидами точек обзора: участники экскурсии смогут увидеть лучшие виды на старинные районы города.
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В маршрут экскурсии войдут:
- улица Волхонка,
- Храм Христа Спасителя (без захода),
- выход на Патриарший мост,
- вид на Кремль,
- Дом на набережной,
- палаты Аверкия Кириллова,
- Храм Святителя Николая Мирликийского на Берсеневке,
- фабрика "Красный Октябрь",
- памятник Петру I,
- Центральный Дом художника,
- Парк искусств,
- Дом купца Перцова,
- здание Министерства иностранных дел,
- "Москва-Сити".
В программу включены также викторина и фотосессия. Продолжительность прогулки - 60 минут. Начало - 16.00. Место сбора - вестибюль первого этажа галереи.
Напомним, День города в Москве по традиции отмечается в первые выходные сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".
Проведут более 170 пешеходных экскурсий.
С полной программой праздника можно ознакомиться тут.
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