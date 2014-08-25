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Культура

25 августа 2014, 18:43

Картинная галерея Глазунова в День города проведет экскурсию по столице

культура День города галереи свежий воздух время с детьми маршруты и гиды семейная и молодёжная политика пешеходные экскурсии

Фото: m24.ru

Пешеходную экскурсию "Московская панорама: через века за тысячу шагов" проведет в День города, 6 сентября, картинная галерея Ильи Глазунова. Ее участники смогут познакомиться со столичной архитектурой разных эпох, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Прогулка будет проходить в увлекательной и интерактивной форме - о Москве гости экскурсии узнают из диалога между театрализованными персонажами, жителями столицы XIX и XXI веков. Главной особенностью "Московской панорамы" станет необычный выбор гидами точек обзора: участники экскурсии смогут увидеть лучшие виды на старинные районы города.

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В маршрут экскурсии войдут:

  • улица Волхонка,
  • Храм Христа Спасителя (без захода),
  • выход на Патриарший мост,
  • вид на Кремль,
  • Дом на набережной,
  • палаты Аверкия Кириллова,
  • Храм Святителя Николая Мирликийского на Берсеневке,
  • фабрика "Красный Октябрь",
  • памятник Петру I,
  • Центральный Дом художника,
  • Парк искусств,
  • Дом купца Перцова,
  • здание Министерства иностранных дел,
  • "Москва-Сити".

В программу включены также викторина и фотосессия. Продолжительность прогулки - 60 минут. Начало - 16.00. Место сбора - вестибюль первого этажа галереи.

Напомним, День города в Москве по традиции отмечается в первые выходные сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

Проведут более 170 пешеходных экскурсий.

С полной программой праздника можно ознакомиться тут.

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Сюжеты: Бесплатная Москва , День города-2014

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