Картинная галерея Глазунова в День города проведет экскурсию по столице

Фото: m24.ru

Пешеходную экскурсию "Московская панорама: через века за тысячу шагов" проведет в День города, 6 сентября, картинная галерея Ильи Глазунова. Ее участники смогут познакомиться со столичной архитектурой разных эпох, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Прогулка будет проходить в увлекательной и интерактивной форме - о Москве гости экскурсии узнают из диалога между театрализованными персонажами, жителями столицы XIX и XXI веков. Главной особенностью "Московской панорамы" станет необычный выбор гидами точек обзора: участники экскурсии смогут увидеть лучшие виды на старинные районы города.

В маршрут экскурсии войдут:

улица Волхонка,

Храм Христа Спасителя (без захода),

выход на Патриарший мост,

вид на Кремль,

Дом на набережной,

палаты Аверкия Кириллова,

Храм Святителя Николая Мирликийского на Берсеневке,

фабрика "Красный Октябрь",

памятник Петру I,

Центральный Дом художника,

Парк искусств,

Дом купца Перцова,

здание Министерства иностранных дел,

"Москва-Сити".

В программу включены также викторина и фотосессия. Продолжительность прогулки - 60 минут. Начало - 16.00. Место сбора - вестибюль первого этажа галереи.

Напомним, День города в Москве по традиции отмечается в первые выходные сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

Проведут более 170 пешеходных экскурсий.

С полной программой праздника можно ознакомиться тут.