21 декабря в парке Горького пройдет первый в Москве забег дедов морозов

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В парке культуры им. Горького 21 декабря пройдет первый в Москве благотворительный забег Дедов Морозов, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Как рассказали M24.ru организаторы - фонд помощи хосписам "Вера", - в забеге смогут участвовать все желающие. Для этого надо до 19 декабря зарегистрироваться на специальном сайте "Funruns". Но регистрация платная – 600 рублей с человека. Уже зарегистрировалось более 70 добровольцев. Всего планируется привлечь около 500 бегунов.

Для тех, кто не захочет бежать, организаторы придумали специальный статус "Ленивого Деда Мороза". "Ленивые Деды Морозы" заплатят за регистрацию 300 рублей, а взамен получат на электронную почту письмо с благодарностью и специальный аватар для соцсетей с символикой забега. Как сообщили в пресс-службе фонда помощи хосписам "Вера", все собранные средства пойдут в фонд помощи больным детям, в том числе часть средств уйдет на покупку детских новогодних подарков.

Организаторы забега пояснили, что "дедам морозам" предложат на выбор две дистанции - 5 км и 10 км. Маршрут еще не согласован, но скорее всего мероприятие пройдет на Воробьевых горах и начнется на Воробьевской или Андреевской набережной. Всем участникам выдадут так называемый стартовый набор, в который войдет костюм Деда Мороза и датчик, чтобы отслеживать, где на дистанции находится участник. Победителей наградят специальными медалями. Всего организаторы ожидают собрать около 500 тысяч рублей.

Напомним, 4 декабря в Парке Горького открылся крупнейший в мире искусственно построенный в центре мегаполиса сноуборд-парка. К слову, забеги Дедов Морозов проводятся во многих российских городах, например, во Владимире, Геленджике и других.

Анатолий Федотов