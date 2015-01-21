Неизвестные избили полицейского в центре Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В центре столицы неизвестные избили полицейского и скрылись, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МВД.

Около 19.00 сотрудник полиции в гражданской одежде проезжал мимо дома №7 на Шмитовском проезде на собственной машине. "Он заметил, что один из водителей совершает недопустимые маневры и тем самым создает опасность на дороге", - пояснил дежурный офицер.

Полицейский попытался призвать водителя к порядку, однако нарушитель и пассажир вышли из машины, нанесли офицеру несколько ударов и скрылись.

"К счастью, он пострадал несильно и от медицинской помощи отказался", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас машину и злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее M24.ru сообщало, что неизвестные избили и несколько раз выстрелили по спасателям, которые оказывали помощь пострадавшим в ДТП на 2 й-Боровской улице в деревне Рассказовка. После этого злоумышленники скрылись.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.