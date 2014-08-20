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Происшествия

20 августа 2014, 12:49

В Подмосковье задержан наркодилер, находящийся в международном розыске

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Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье задержали мужчину, находящегося в международном розыске за наркоторговлю, сообщает в среду, 20 августа, пресс-служба областного главка МВД России.

Им оказался 44-летний украинец. Согласно уголовному кодексу Украины, мужчине грозит срок до 5 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее M24.ru сообщало, что в Новой Москве во время спецоперации наркополицейские изъяли около 180 килограммов героина.

Операция началась в апреле, а в августе завершилась арестом пятерых участников и захватом ввезенного в Россию героина общим весом 178 килограммов.

Отметим, что в этом году ФСКН России прогнозирует рост производства афганского героина до 800 тонн. По словам главы ведомства Виктора Иванова, площади посевных полей опийного мака в Афганистане за последние годы выросли почти в 2 раза и сейчас составляют около 250 тысяч гектаров.

"Мы ожидаем, что это будет порядка 700 тонн или 800 тонн героина. Если в Афганистане 1 килограмм героина стоит 1 тысячу долларов, то в столичном регионе - 100 тысяч долларов", - заявил Виктор Иванов.

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По данным пресс-службы управления ФСКН по Москве за первый квартал 2014 года, на наркологическом учете в столице находится более 30 тысяч человек, из них 33 - несовершеннолетние.

У 450 москвичей выявлен диагноз "токсикомания", из них несовершеннолетних - двое.

1 июня столичные власти запустили эксперимент с выдачей наркоманам именных сертификатов на реабилитацию. На проведение эксперимента правительство Москвы выделило 100 миллионов рублей.

Для получения сертификата необходимо обратиться в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Возрождение" на Ярославском шоссе.

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