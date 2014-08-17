Задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у москвича

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Правоохранители задержали подозреваемых в вымогательстве денег у москвича. Злоумышленники требовали 500 тысяч рублей за то, что не будут возбуждать против 19-летнего молодого человека уголовное дело по факту сбыта наркотиков, сообщает Агентство "Москва".



По данным МВД по Москве, 15 августа вымогатели подкараулили жертву в подъезде одного из домов на улице Болотниковская. Угрожая парню пистолетом, они посадили его в свой внедорожник. Молодой человек согласился заплатить деньги.

Жертву отвезли на Севастопольский проспект к дому номер 57. Там нападавших удалось задержать. У двоих из них нашли пакеты с марихуаной весом 6 и 0,8 граммов.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.