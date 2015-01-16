Тело мужчины обнаружили в Строгинской пойме

Фото: ТАСС

Под водой в Строгинской пойме обнаружили автомобиль. Когда работники экстренных служб стали поднимать машину на поверхность башенным краном, под транспортным средством нашли тело мужчины, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции.

Автомобиль был обнаружен в Москве-реке неподалеку от дома 16 по улице Твардовского. Volkswagen Golf провалился в полынью и находился на глубине трех метров.

В пятницу днем машину подняли на поверхность, после чего всплыл труп мужчины. Личность погибшего устанавливается, на вид ему около 35 лет.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что 30 ноября в Таганском районе столицы автомобиль упал в Яузу. Водителю удалось выбраться из машины, он был госпитализирован.

Аохожий инцидент произошел 17 ноября. Автомобиль упал в Яузу в районе Костомаровской набережной. Мужчина, управлявший легковушкой, погиб.