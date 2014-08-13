Вторую за неделю женскую голову выловили из Москвы-реки

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В Москве-реке выловили сумку с отрезанной женской головой. Страшную находку сделал охранник одной из коммерческих организаций, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина обратился в полицию и рассказал о случившемся. На место событий - прилегающую к дому 25 по Автозаводской улице территорию - прибыли стражи порядка.

Голова находилась в целлофановом пакете, который, в свою очередь, был спрятан в матерчатой сумке.

По предварительным данным, женщина погибла около месяца назад. Личность погибшей в настоящее время выясняется.

Напомним, 10 августа в канале имени Москвы также выловили голову женщины. Погибшая попала под прогулочный катер, который разорвал ее тело на части. Фрагменты тела в течение нескольких дней находились в разных частях канала.