Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2015, 09:50

Происшествия

Двое москвичей задержаны за организацию наркопритона

Фото предоставлено пресс-службой УФСКН России по Москве

Оперативники ФСКН закрыли на юго-западе столицы наркопритон, который содержали двое жителей Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ведомства.

В квартире дома на улице Островитянова правоохранители обнаружили хозяев жилища, гражданских супругов, а также двоих посетителей, один из которых был ранее судим за преступление в сфере оборота наркотиков.

Все задержанные отрицали, что употребляют героин, хотя в момент задержания они находились в состоянии наркотического опьянения. В ФСКН уточняют, что у хозяйки притона были двое малолетних детей. Женщину уже лишили родительских прав.

В отношении задержанных было возбуждено дело по статье "Организация либо содержание притона для потребления наркотиков группой лиц по предварительному сговору", максимальное наказание, которое им грозит - до шести лет колонии.

криминал задержания притоны героин улица Островитянова

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика