Полиция пересчитала живущих в Москве воров в законе

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В столице зарегистрированы более сорока воров в законе. При этом восемь из них постоянно проживают в городе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Михаила Гусакова.

"Всего в Москве зарегистрировано 44 вора в законе, живут здесь только восемь из них, остальные привлечены к уголовной ответственности, другие находятся за пределами страны или проживают за пределами столичного региона", - отметил Гусаков.

По его словам, в прошлом году к уголовной ответственности привлекли девять воров в законе.

Ранее полицейские задержали известного в уголовно-преступной среде вора в законе по кличке Айко Астраханский. В ходе личного досмотра у него изъяли около трех граммов героина.

А до этого сотрудники Главного управления угрозыска совместно с бойцами спецназа пресекли "воровскую сходку" в ресторане на востоке столицы. Всего были задержаны 50 человек – воров в законе и их пособников. В том числе задержали авторитета, известного как Юнус.

В полиции отмечают, что собравшиеся представители криминального мира планировали обсудить финансирование тех, кто в настоящее время находится в колонии, и решить вопросы перераспределения денег, которые поступают в "общак".

Две недели назад столичные полицейские пресекли еще одну сходку и задержали пятерых криминальных авторитетов. В руки оперативников попали воры в законе по прозвищам Циркач, Забава, Тюрик, Воскрес и Тэко.