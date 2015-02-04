В Клину задержали трех подозреваемых в похищении человека

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Полицейские Клина задержали трех жителей Солнечногорского района, которые подозреваются в похищении 47-летнего мытищинца, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

4 февраля пострадавший сообщил полицейским, что 25 января неизвестные похитили его и девять дней держали в одном из домов Клина. В ночь с 3 февраля на 4 февраля потерпевший отцепил один конец наручников от батареи и сбежал через окно.

К дому тут же отправился наряд полиции. При подъезде полицейские увидели, что со двора выехал автомобиль, в котором находились два человека. После трех предупредительных выстрелов в воздух машину удалось остановить, а водитель и пассажир были задержаны.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан и третий соучастник преступления. В настоящее время все трое дали признательные показания.

Ранее столичные правоохранители задержали двоих подозреваемых в похищении человека. Из квартиры в доме 19 по Братиславской улице похитили мужчину.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что пятью минутами ранее неизвестный, угрожая ножом, посадил хозяина квартиры в автомобиль, после чего отвез его на Чагинскую улицу. Там мужчину высадили из машины и потребовали от него отдать крупную сумму денег.

Потерпевший отказался, после чего получил несколько ударов. У него также забрали ключи и документы от автомобиля. Налетчик с места преступления скрылся. Спустя час полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в совершении этого преступления.