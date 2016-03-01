В Домодедове у пассажира нашли растворенный в роме кокаин

Сотрудники Домодедовской таможни задержали 27-летнего россиянина, прибывшего из Доминиканы с партией кокаина, сообщает пресс-служба ФТС.

В ходе таможенного досмотра багажа среди личных вещей пассажира и его жены были найдены восемь стеклянных бутылок с ромом. После проведения экспресс-анализа оказалось, что в одной из них находится кокаин.

Со слов пассажира, он купил эти бутылки в магазине в Доминикане за 10 долларов в качестве подарка. Однако таможенники усмотрели в этом статью "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов".