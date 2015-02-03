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Фестивали

3 февраля, 18:11

В Сокольниках пройдет фестиваль необычных саней "Battle сани III"

конструкторы фестивали и праздники Battle сани

Фото: M24.ru

23 февраля в парке Сокольники состоится фестиваль необычных саней "Battle сани III". Все желающие смогут воплотить свою бурную фантазию в реальность и создать сани из подручных материалов, сообщает пресс-служба парка.

Для участия в фестивале нужно создать собственное транспортное средство. Перед спуском сани в обязательном порядке поставят на надувную подушку.

Затем начнется самое веселое: участники будут состязаться в заездах. Спуститься с ледяной горки протяженностью 200 метров можно либо в одиночку, либо в компании своих соратников (не более 5 человек).

Фестиваль необычных саней - 2014

Лучшего конструктора саней выберут открытым голосованием сами участники заездов. Голосовать можно за три любых экипажа, самые высокие баллы полагаются за креативность создателя саней и за дальность съезда.

Победители получат памятные призы и подарки. Заявки на участие в фестивале можно подать до 16 февраля по телефону: (495) 662-02-60. Сами соревнования начнутся в 10.00.

Отметим, что первый зимний фестиваль необычных саней "Battle сани" прошел в Сокольниках 23 февраля 2013 года. Мероприятие приурочили ко Дню защитника отечества. Поэтому основная тематика раскраски саней была и остается военной, их стилизуют под танки, самолеты, подводные лодки и даже космические корабли.

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