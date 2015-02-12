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Конкурсы

12 февраля, 11:15

В столичной усадьбе Деда Мороза вылепят снежных Пушкина и Анну Каренину

конкурсы Кузьминский парк снеговики усадьба Деда Мороза

Фото: m24.ru

14 февраля в Московской усадьбе Деда Мороза, расположенной в Кузьминском парке, пройдет зимний праздник "Парад снеговиков". Там можно будет вылепить из снега российских писателей и поэтов, а также героев литературных произведений и сказочных персонажей, сообщает пресс-служба префектуры ЮВАО.

"Парад снеговиков" пройдет уже в двенадцатый раз. На этот раз мероприятие приурочено к Году литературы. "Каждый раз собираются сотни участников, а плодами их трудов становятся десятки снежных произведений искусства, которые еще долго радуют глаз москвичей", - отметил префект Юго-Восточного округа Владимир Зотов.

Тема нынешнего конкурса - "Листая снежные страницы…". Участникам можно выбрать самые разнообразные сюжеты для своих творений в рамках заданной тематики.

Оценивать "литературных" снеговиков будет специально созданное жюри. Всего будет пять номинаций: "Зима веселой сказкой заходит в гости к нам", "Путешествие на машине времени", "Приключения в стране Литературии", "Сказки задушевные, пестрые, волшебные" и "Герои любимых книг".

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Победители, занявшие призовые места, получат ценные призы и дипломы, а лидеры по номинациям и остальные участники не останутся без сладких подарков. Кроме того, для зрителей, пришедших поболеть за участников, подготовят игровую и концертную программу.

Напомним, Год литературы стартовал в России в 2015 году. Основные его задачи – популяризация чтения, решение проблем книжной сферы и стимулирование интереса к книгам. В его рамках планируется провести несколько масштабных мероприятий, например, писательский форум "Литературная Евразия", "Библионочь-2015", "Всемирный день книги", а также запустить проекты "Литературная карта России", "Книги в больницы", "Лето с книгой" и конкурс "Литературная столица России".

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