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Строительство и реконструкция

06 августа 2014, 09:51

Стартовало интернет-голосование конкурса фотографии "Планета Москва"

конкурсы департамент градостроительной политики Москвы Планета Москва конкурс фотографии строительство и реконструкция

Фото: dgp.mos.ru

В среду, 6 августа, на странице департамента градостроительной политики в Facebook стартовало голосование конкурса городской фотографии "Планета Москва".

Участники конкурса - профессионалы и фотографы-любители, приславшие свои работы до 30 июля. Всего в этом году на "Планета Москва" было подано более 2,5 тысяч фотографий, из которых экспертное жюри отобрало 84. Победители по четырем номинациям - "Город истории и культуры", "Динамика мегаполиса", "Москва в новом ракурсе", "Москва и москвичи. Комфортный город" - будут выбраны до 30 августа.

Критериями оценки являются соответствие фотографии номинациям, оригинальность и нестандартность видения предмета фотосъемки. Отдать свой голос за понравившуюся работу можно будет с 6 по 24 августа включительно. А уже 30 августа в парке МУЗЕОН состоится открытие выставки и церемония награждения лучших фотографов "Планеты Москва".

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