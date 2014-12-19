Трансляция концерта: барабанные и гитарные ритмы в КЦ ЗИЛ

Фото: sambareal.ru

В понедельник в Культурном центре ЗИЛ пройдет совместный концерт студии барабанов "Самба реал" и гитарной школы Алексея Иншакова. Студия под руководством Алексея Морозова продемонстрирует успехи своих воспитанников в игре на бразильских и африканских барабанах. Руководитель гитарной школы Алексей Иншаков награжден за вклад в развитие музыкального образования и сохранение культурного наследия.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.00.