Вечер "Tablao Flamenco" в "Союзе композиторов" - прямой эфир

Фото: ТАСС/Шамуков Руслан

В понедельник, 15 декабря, в джаз-клубе "Союз композиторов" состоится презентация проекта "Tablao Flamenco". Tablao - это клубный вариант представления фламенко во всех трех его формах: cante (пение), baile (танец) и guitarra (гитарное искусство). Концерты планируют сделать еженедельными, привлекая к участию испанцев La Casa Patas, Corral de la Moreria, Torres Macarena и других.

Прямую трансляцию соревнования смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 21.00.

Когда: 15 декабря

15 декабря Что: фламенко

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