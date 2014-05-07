Настольную библию Чайковского покажут в столичном музее

Петр Ильич Чайковский

7 мая исполняется 174 года со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Это событие широко отметят в музее "Чайковский и Москва", куда на праздничные мероприятия приглашаются все желающие. Москвичей и гостей столицы ждут на выставках и кинопоказах.

Весь день в залах музея будет звучать музыка композитора. С 11.00 можно отправиться на осмотр экспозиции "Чайковский и Москва", с 13.00 - на прогулку по выставке "Оперный шедевр. Евгений Онегин".

В 14.00 гостей музея пригласят в музыкальный салон, где будут показывать фрагменты из фильма "Чайковский", снятого в 1970 году режиссером Игорем Таланкиным. В основе картины - переписка Петра Ильича с баронессой фон Мекк. Лента фокусируется на последних двадцати годах жизни композитора и подробно рассказывает о его дружбе с фон Мекк. Отчасти фильм ретроспективен: увидеть в нем можно отсылки к детским и юношеским годам Чайковского. Фоном поэтическому рассказу о жизни Петра Ильича служат отрывки из его опер и балетов - они исполнены лучшими российскими музыкантами.

Библию, которая была настольной книгой Чайковского, можно будет увидеть на выставке "Вечное, божественное и музыка" - она откроется в 17.00. Композитор делал на ее страницах пометки, ставил даты, выделял важные мысли.

В 17.30 стартует экскурсия "Чайковский и московское окружение", во время которой гостей музея проведут по квартире, в которой жил композитор.