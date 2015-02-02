Китайский Новый год отпразднуют в Музее музыкальной культуры

Фото: glinka.museum

10 февраля в Центральном музее музыкальной культуры пройдет празднование китайского Нового года ("Чунь цзе" – "Праздник весны"). Артисты Нанкинского ансамбля песни и пляски представят танцевальные, песенные и цирковые номера.

Откроет программу гала-концерта "Веселый праздник Весны" танцевальный номер, а продолжат вечер песни, отражающие радость прихода весны.

Одним из главных событий вечера станет хореографический номер смены масок. Стоит отметить, что первые маски появились в Китае около 3500 лет назад, и много веков служили средством для изгнания злых духов.

Завершит праздник танец "Воспевание счастья". В этом номере показано время, когда распускаются цветы.

Нанкинский ансамбль песни и пляски был создан в 1967 году. В настоящее время в него входит около 100 артистов по шести отделам: хореографический, вокальный, отдел эстрадного искусства, инструментального исполнительства, сценического дизайна и художественная школа. был создан в 1967 году. В настоящее время в него входит около 100 артистов по шести отделам: хореографический, вокальный, отдел эстрадного искусства, инструментального исполнительства, сценического дизайна и художественная школа. Ансамбль принимал участие в Китайском фестивале искусств, Международном фестивале искусств CIOFF во Франции, Мельбурнском международном фестивале в Австралии и других.





Начало – в 19.00.