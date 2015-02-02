Китайский Новый год отпразднуют в Музее музыкальной культуры

Фото: glinka.museum
10 февраля в Центральном музее музыкальной культуры пройдет празднование китайского Нового года ("Чунь цзе" – "Праздник весны"). Артисты Нанкинского ансамбля песни и пляски представят танцевальные, песенные и цирковые номера.
Откроет программу гала-концерта "Веселый праздник Весны" танцевальный номер, а продолжат вечер песни, отражающие радость прихода весны.
Одним из главных событий вечера станет хореографический номер смены масок. Стоит отметить, что первые маски появились в Китае около 3500 лет назад, и много веков служили средством для изгнания злых духов.
Завершит праздник танец "Воспевание счастья". В этом номере показано время, когда распускаются цветы.
Ансамбль принимал участие в Китайском фестивале искусств, Международном фестивале искусств CIOFF во Франции, Мельбурнском международном фестивале в Австралии и других.
Начало – в 19.00.
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