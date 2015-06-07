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07 июня 2015, 23:49

Новости культурного мира

Премия "Национальный бестселлер" досталась писателю из Санкт-Петербурга

Писатель Сергей Носов получил литературную премию "Национальный бестселлер" за роман "Фигурные скобки", сообщила на своей странице в Facebook одна из участниц премии Анна Матвеева.

В этом году в шорт-лист премии вошли романы "Фигурные скобки" Сергея Носова, "Горби-дрим" Олега Кашина, "Девять девяностых" Анны Матвеевой, "Вера" Александра Снегирева, "Кристал в прозрачной вазе" Василия Авченко и "Жизнь светской девушки" Татьяны Москвиной.

Роман, удостоеный "Нацбеста" стал шестым для Носова. Писатель родился в Ленинграде, окончился Литературный институт имени М. А. Горького. Начинал как поэт и драматург. Его пьеса "Берендей" была поставлена на сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова.

Премия "Национальный бестселлер" вручается ежегодно в Петербурге. Она была учреждена в 2001 году. За это время лауреатами премии стали Леонид Юзефович, Виктор Пелевин, Захар Прилепин, Дмитрий Быков и другие. В прошлом году награду получил роман "Завод "Свобода" Ксении Букши.

книги премии Национальный бестселлер

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