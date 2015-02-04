Закрытые городские кладбища нелегально продают места

Закрытые кладбища Москвы оказывают услуги захоронения нелегально

Давно закрытые для захоронения городские кладбища нелегально продают места, сообщает телеканал "Москва 24".

Такую услугу предлагает как администрация кладбища, так и сами горожане, продавая места, где покоятся их родственники. Цена за место фиксированная и не зависит от колебаний курса рубля. Одно благоустроенное место стоит около 580 тысяч рублей.

В тоже время в столице расширяют и реконструируют легальную территорию кладбищ. Напомним, до 2017 года в столице и области расширят семь кладбищ. Это предусмотрено адресной инвестиционной программой на 2014-2017 годы.

Сейчас ведется расширение Перепечинского кладбища в Солнечногорском районе Подмосковья. Кладбище станет больше на 25 гектаров. Пока там ведутся работы по строительству очистных сооружений, прокладке инженерных коммуникаций, возведению забора и колумбарных стен.

В этом году строители приступят к расширению еще трех кладбищ. Например, Востряковское, расположенное по адресу Боровское шоссе, будет расширено на 5,8 гектара с организацией иудейского участка.

Площадь нового участка для организации некрополя при расширении Троекуровского кладбища составит 4,39 гектара. Завершить работы предполагается в 2016 году.

Щербинское Центральное кладбище (Московская область, Подольский район, сельское поселение Стрелковское, 29 километр автодороги М-2 "Крым") будет расширено на полгектара. А на Новодевичьем кладбище обновят инженерные сети и проведут благоустройство.

В 2015 году также планируется начать разработку планировки новых территорий Домодедовского кладбища суммарной площадью 60 гектаров. А проектно-изыскательские работы для расширения Бутовского кладбища в Южном Бутове начнут в конце 2015 года.

Ранее M24.ru сообщало, что места на столичных кладбищах не будут сдаваться в аренду. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.