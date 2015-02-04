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Москва 24

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4 февраля, 19:30

Закрытые городские кладбища нелегально продают места

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Закрытые кладбища Москвы оказывают услуги захоронения нелегально

Давно закрытые для захоронения городские кладбища нелегально продают места, сообщает телеканал "Москва 24".

Такую услугу предлагает как администрация кладбища, так и сами горожане, продавая места, где покоятся их родственники. Цена за место фиксированная и не зависит от колебаний курса рубля. Одно благоустроенное место стоит около 580 тысяч рублей.

В тоже время в столице расширяют и реконструируют легальную территорию кладбищ. Напомним, до 2017 года в столице и области расширят семь кладбищ. Это предусмотрено адресной инвестиционной программой на 2014-2017 годы.

Сейчас ведется расширение Перепечинского кладбища в Солнечногорском районе Подмосковья. Кладбище станет больше на 25 гектаров. Пока там ведутся работы по строительству очистных сооружений, прокладке инженерных коммуникаций, возведению забора и колумбарных стен.

В этом году строители приступят к расширению еще трех кладбищ. Например, Востряковское, расположенное по адресу Боровское шоссе, будет расширено на 5,8 гектара с организацией иудейского участка.

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Площадь нового участка для организации некрополя при расширении Троекуровского кладбища составит 4,39 гектара. Завершить работы предполагается в 2016 году.

Щербинское Центральное кладбище (Московская область, Подольский район, сельское поселение Стрелковское, 29 километр автодороги М-2 "Крым") будет расширено на полгектара. А на Новодевичьем кладбище обновят инженерные сети и проведут благоустройство.

В 2015 году также планируется начать разработку планировки новых территорий Домодедовского кладбища суммарной площадью 60 гектаров. А проектно-изыскательские работы для расширения Бутовского кладбища в Южном Бутове начнут в конце 2015 года.

Ранее M24.ru сообщало, что места на столичных кладбищах не будут сдаваться в аренду. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

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