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Культурное наследие

15 июля 2014, 11:21

В Москве реконструируют кинотеатр "Комсомолец"

кинотеатры реконструкция проекты департамент градостроительной политики Москвы культурное наследие строительство и реконструкция

Фото: M24.ru

В Москве реконструируют кинотеатр "Комсомолец", построенный в 1964 году. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

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Кинотеатр расположен по адресу: Дмитровское шоссе, владение 49, корпус 1. Площадь земельного участка, на котором расположен кинотеатр, составляет более 12 тысяч квадратных метров, площадь самого строения составляет 2202 квадратных метра. После завершения работ площадь кинотеатра не изменится.

Всего на заседании комиссия рассмотрела 45 вопросов, из них 1 вопрос касался утверждения проекта планировки территории, 3 - утверждения границ зоны планируемого размещения объектов ТПУ, 4 - выставления земельных участков на торги, 15 - проектов ГПЗУ, 15 - реализации инвестиционных проектов.

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