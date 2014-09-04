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Культура

04 сентября 2014, 13:17

Про кино: эксперты дадут советы молодым режиссерам

киноиндустрия продюсеры съемки молодые режиссеры кино смотреть онлайн на m24.ru брифинги

Фото предоставлено организаторами брифинга

4 сентября в 16.00 в библиотеке киноискусства имени С.М. Эйзенштейна состоится брифинг, на котором продюсеры, режиссеры и другие киноэксперты расскажут, как получить образование в сфере кинематографа и снять собственный фильм. Мероприятие проводится проектом "Кинопризыв" в рамках фестиваля "Московская премьера". M24.ru проведет онлайн-трансляцию события.

На встрече "Российские кинодебюты. Есть ли жизнь после короткого метра" спикеры обсудят вопросы молодой отечественной киноиндустрии. Они постараются выяснить, добиваются ли успеха талантливые дебютанты и в чем состоят основные проблемы современного российского кино.

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Слушатели брифинга узнают, где получить высшее кинообразование, как написать сценарий, презентовать свой проект и найти продюсера. Также удастся познакомиться с условиями получения гранта на создание собственного фильма.

Спикеры расскажут, какие картины молодых режиссеров участвуют в международный фестивалях, дадут практические советы начинающим кинематографистам. Среди участников брифинга – продюсеры Игорь Толстунов ("Папа", "Приходи на меня посмотреть", "Ворошиловский стрелок"), Илья Бачурин ("Август. Восьмого"), Джаник Файзиев ("Турецкий гамбит", "Адмиралъ", "Каникулы строгого режима") и другие киноэксперты.

  • Когда: 4 сентября в 16.00
  • Кто: продюсеры, режиссеры и другие киноэксперты
  • О чем: о том, как снять свое кино
  • Кому смотреть: начинающим режиссерам и им сочувствующим


Начало трансляции - в 16.00. Запись будет выложена на нашем сайте.

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Желающим посетить брифинг необходимо зарегистрироваться.

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