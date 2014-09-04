Про кино: эксперты дадут советы молодым режиссерам

Фото предоставлено организаторами брифинга

4 сентября в 16.00 в библиотеке киноискусства имени С.М. Эйзенштейна состоится брифинг, на котором продюсеры, режиссеры и другие киноэксперты расскажут, как получить образование в сфере кинематографа и снять собственный фильм. Мероприятие проводится проектом "Кинопризыв" в рамках фестиваля "Московская премьера". M24.ru проведет онлайн-трансляцию события.

На встрече "Российские кинодебюты. Есть ли жизнь после короткого метра" спикеры обсудят вопросы молодой отечественной киноиндустрии. Они постараются выяснить, добиваются ли успеха талантливые дебютанты и в чем состоят основные проблемы современного российского кино.

Слушатели брифинга узнают, где получить высшее кинообразование, как написать сценарий, презентовать свой проект и найти продюсера. Также удастся познакомиться с условиями получения гранта на создание собственного фильма.

Спикеры расскажут, какие картины молодых режиссеров участвуют в международный фестивалях, дадут практические советы начинающим кинематографистам. Среди участников брифинга – продюсеры Игорь Толстунов ("Папа", "Приходи на меня посмотреть", "Ворошиловский стрелок"), Илья Бачурин ("Август. Восьмого"), Джаник Файзиев ("Турецкий гамбит", "Адмиралъ", "Каникулы строгого режима") и другие киноэксперты.

Когда: 4 сентября в 16.00

4 сентября в 16.00 Кто : продюсеры, режиссеры и другие киноэксперты

: продюсеры, режиссеры и другие киноэксперты О чем: о том, как снять свое кино

о том, как снять свое кино Кому смотреть: начинающим режиссерам и им сочувствующим



Начало трансляции - в 16.00. Запись будет выложена на нашем сайте.



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