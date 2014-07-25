"Домашнее видео" с Кэмерон Диас: самого интересного не покажут

Фото: официальная страница фильма в Facebook

Новая комедия "Домашнее видео" разочарует ожидания взрослых: в ней нет заветных "нескромных" моментов, хотя хватает сомнительного юмора. За что все же стоит смотреть фильм, расскажет Максим Эйдис.

Со стороны Энни (Кэмерон Диас) и Джей (Джейсон Сигал) – идеальная семейная пара. Женаты они уже не первый год, хороший дом, подрастает двое симпатичных ребятишек… Чего еще нужно человеку для счастья? Однако, как призналась на днях в своем блоге Энни, главного для счастливого супружества – а именно секса – в жизни еще молодых супругов с каждым годом становится все меньше. А ведь когда-то… Да-да, обычная история. Ничего особенного. Брак, дети, работа, быт вытеснили со временем буйные радости юности куда-то на задний план… Та же история, что и у многих других пар. Но как же не хочется с этим мириться!

"Афиша": В прокат выходит фильм с Кэмерон Диас "Домашнее видео"

И Энни находит выход! Конечно же, неоригинальный. Скучающая домохозяйка предлагает Джею не просто заняться сексом, а еще и перепробовать все позы из знаменитой (в прошлом веке) книги Алекса Комфорта «Радость секса». И не просто перепробовать, но еще и заснять весь процесс на видео, а точнее - на айпэд. Вдохновленный идеей супруг с радостью соглашается, они с Энни проводят вместе незабываемую ночь … Но когда супруга, засыпая с довольной улыбкой, просит мужа стереть компрометирующую запись, тот (и тут тоже нет ничего оригинального) решает ее тайком сохранить. И вот тут-то как раз и случается страшное: айпэд автоматически заливает снятое видео на «облачный сервис», и оно становится доступно всем, кому супруги в качестве подарка презентовали свои, уже устаревшие, гаджеты от Apple. А именно родственникам, друзьям, потенциальному работодателю Энни и даже почтальону! Разумеется, супруги тут же бросились "вызволять" злополучные гаджеты, чтобы уничтожить информацию. Но все оказалось несколько сложнее…

Фото: официальная страница фильма в Facebook

Название фильма (в оригинале новая картина Джейка Кэздана бесхитростно называется Sex Tape), синопсис и Кэмерон Диас в главной роли как будто бы обещают зрителям настоящую «взрослую» комедию. Увы: тот, кто рассчитывает увидеть кино для взрослых, будет сильно разочарован. И дело даже не в том, что голливудские актеры (тем более, звезды вроде Кэмерон Диас) никогда в жизни не согласились бы сняться в чем-то по-настоящему скандальном (если, конечно, речь не идет об очередном творении Ларса фон Триера). Просто требования современного кинорынка не оставляют авторам выбора: кино нынче снимают для самой легкой на "раскрутку" аудитории –для подростков. А еще лучше – для подростков с родителями. И чтобы все были довольны. Именно это и попытался проделать Кэздан, сняв одновременно вроде бы и секс-комедию, но в то же время – милое и очень "правильное" кино с прямолинейной моралью, которая придется по душе не то что родителям, но, наверное, уже и бабушкам с дедушками.

Судить о том, насколько удался Кэздану его трюк, крайне непросто. Во-первых, с комедиями вообще никогда не разобрать: что смешно одному, другому – в лучшем случае скучно, а иногда еще и неприятно. Во-вторых, фильм мы, к сожалению, видим в переводе и в дубляже – а значит, значительная часть комического (оригинальные диалоги, игра актеров) до нас так и не доходит. Ну, представьте себе, скажем, "Здравствуйте, я ваша тетя!" в переводе на английский! Но одно можно сказать совершенно точно: в сравнении с предыдущей комедией, снятой Кэзданом с теми же исполнителями главных ролей ("Очень плохая училка"), "Домашнее видео" не удалось. И причина совсем не только в том, что за приключениями учительницы-оторвы смотреть куда интереснее, чем за похождениями двух, скажем прямо, не слишком умных супругов. И не в том, что сценарий фильма слеплен так криво, что на логические неувязки, которых множество, нет смысла даже указывать. Ну и уж конечно, не в навязчивом продакт-плейсменте устройств Apple , с которым даже по нашим меркам продюсеры явно переборщили. Пара Сигал-Диас прекрасно смотрелась в "Плохой училке" как раз потому, что между этими актерами не чувствуется совершенно никакой "магии". Безбашенная девица, мечтающая о силиконовых имплантах – и время от времени покуривающий "траву" тюфяк-физрук, который и познакомиться-то боится – сочетание необычное, но завораживающее. Двое великовозрастных придурков, носящихся с бешеными глазами сначала в голом (или почти в голом – в фильме не показано ни миллиметра "лишнего", рейтинговая система строга), а потом и в одетом виде, и при явном отсутствии между ними той самой "химии" – зрелище скорее грустное, чем смешное.

Фото: официальная страница фильма в Facebook

А уж если все происходящее еще и приправить шуточками в духе "Американского пирога", замешанного на бивис-и-баттхэдовском "сортирном" юморе, зрелище становится и вовсе невыносимым. И все же, раз уж вы оказались в кино, рекомендуем досмотреть фильм до конца. Во-первых, там вас будет ждать Кэмерон Диас , обнюхавшаяся кокаином со своим потенциальным боссом (поверьте, это очень смешно). Во-вторых, замечательный (хотя, увы, эпизодический) Джек Блэк в роли хозяина одного из крупнейших порносайтов в мире. И, наконец, в-третьих – собственно, запись, которую так долго выискивают горе-любовники. Тут, наверное, стоило бы лишний раз напомнить, что дети до 18 лет на этот фильм не допускаются… Но правда дороже: даже если какие-то подростки и просочатся в зал, в обход билетерш и строгих российских законов, их невинности мало что угрожает. Ведь даже подделывая "домашнее видео" создатели фильма умудрились заснять все так, чтобы зритель, не дай бог, не увидел чего лишнего. Впрочем, кто знает: быть может, один вид обнаженной Кэмерон Диас, пусть даже издалека, пусть на пару секунд, пусть со спины – один только он может действовать на зрителей развращающе? Во всяком случае, множество взрослых мужчин с этим тезисом согласились бы. Билетерша, бди!

Максим Эйдис