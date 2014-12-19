Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

19 декабря 2014, 21:17

Московское президентское кадетское училище откроется в 2015 году

кадеты суворовцы Суворовские училища Минобороны России

Фото: M24.ru

В 2015 году в столице появится Московское президентское кадетское училище. Оно станет частью сети довузовских учебных заведений Минобороны России, которая в будущем включит 25 учреждений, сообщил МИА "Россия сегодня" в пятницу замминистра обороны Николай Панков.

В следующем году суворовское военное училище также откроется в Перми. В 2016 году начнет работу Петрозаводское президентское кадетское училище.

"1 сентября 2014 года открыты Владивостокское, Кызылское и Севастопольское президентские кадетские училища", - напомнил Панков.

Ссылки по теме

Отметим, сейчас кадетские классы работают более, чем при 18 школах Москвы. Кроме того, учащихся набирают несколько образовательных учреждений для кадетов, среди которых школа-интернат "Третий Московский кадетский корпус" в ЦАО, "Навигацкая школа" в Западном округе и другие.

Также в столице работает Московское суворовское военное училище. Его учредителем является Минобороны России. Напомним, в октябре училище отметило 70-летний юбилей.

"Специальный репортаж": Суворовская стать

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать