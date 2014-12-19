Московское президентское кадетское училище откроется в 2015 году

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В 2015 году в столице появится Московское президентское кадетское училище. Оно станет частью сети довузовских учебных заведений Минобороны России, которая в будущем включит 25 учреждений, сообщил МИА "Россия сегодня" в пятницу замминистра обороны Николай Панков.

В следующем году суворовское военное училище также откроется в Перми. В 2016 году начнет работу Петрозаводское президентское кадетское училище.

"1 сентября 2014 года открыты Владивостокское, Кызылское и Севастопольское президентские кадетские училища", - напомнил Панков.

Отметим, сейчас кадетские классы работают более, чем при 18 школах Москвы. Кроме того, учащихся набирают несколько образовательных учреждений для кадетов, среди которых школа-интернат "Третий Московский кадетский корпус" в ЦАО, "Навигацкая школа" в Западном округе и другие.

Также в столице работает Московское суворовское военное училище. Его учредителем является Минобороны России. Напомним, в октябре училище отметило 70-летний юбилей.