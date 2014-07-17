Пользователям предложили отказаться от Facebook на 99 дней

Голландское агентство Just предложило пользователям отказаться от соцсети Facebook на 99 дней. Эксперты хотят доказать, что это принесет пользователям множество положительных эмоций, сообщает радио "Москва FM".
В среднем каждый посетитель соцсети проводит там 17 минут в день, таким образом при отказе на 99 дней человек сэкономит 28 часов личного времени.
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Ведущий психолог-консультант Института развития личности Ольга Арнольд считает, что не всем отказ от соцсети принесет пользу. Так, в случае, если у человека не просто привычка сидеть в Facebook, а зависимость, то ее нужно лечить, рассказала она в эфире радиостанции.
"Нужно разобраться, это психологическая зависимость как от алкоголя или просто привычка. Вообще, отказываться надо не только от Facebook, но и от Интернета в целом. Если у человека зависимость, то с ним должны работать психологи-специалисты, просто отказ ничего не даст", - сказала она.
Человеку нужно заменить виртуальное пространство чем-то реальным, чтобы вернуть его обратно в жизнь, отметила Арнольд.