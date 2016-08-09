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Москва 24

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Технологии

09 августа 2016, 13:38

В ресторанах могут отключить бесплатный Wi-Fi

интернет рестораны гаджеты связь рестораторы

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Российские рестораны могут отказаться от бесплатного беспроводного интернета. Это должно увеличить средний чек.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в ресторанах премиум-сегмента и сейчас не принято пользоваться гаджетами.

"У нас практически отсутствует гастрономическая культура, когда ты идешь в ресторан вечером. Это же не только для того, чтобы поесть – это вопрос общения. А если его нет, перекусить можно и дома или взять фастфуд. Вы никогда не увидите в трехзвездочном мишленовском ресторане людей, которые сидят и тычут в гаджеты и фотографируют еду, если это не американцы", – пояснил он.

В ресторанах могут отключить бесплатный Wi-Fi

Как пишет "Российская газета", американским маркетологам уже давно и точно известно, что использование интернета клиентами ресторанной индустрии снижает ее обороты. Между тем раньше бесплатный Wi-Fi был мотиватором, заманивающим клиентов в рестораны и заведения общепита.

Весной на странице Wi-Fi Московского метрополитена запустили онлайн-сервис "Рестораны". В этом сервисе пассажиры могут забронировать столик в ресторане, находясь в метро. Для использования сервиса не понадобится дополнительная регистрация. Необходимо только пройти авторизацию и ввести номер телефона, который пригодится для брони. Для резервирования москвичам доступны около 800 ресторанов Москвы, а также специальная подборка от редакторов Gettable – топ-20 популярных мест.

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