Полицейские района Чертаново Южное пройдут переаттестацию

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Шеф московской полиции Анатолий Якунин распорядился провести внеочередную аттестацию сотрудников МВД по району Чертаново Южное. По словам Якунина, на руководящие должности назначат опытных правоохранителей, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Проведение внеочередной аттестации связано с инцидентом, который произошел в ночь на 13 декабря. Полицейский насмерть сбил 68-летнего пешехода на юге столицы. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

Выяснилось, что за рулем автомобиля сидел начальник отдела участковых уполномоченных. По данным правоохранительных органов, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.

В автомобиле, помимо водителя, находились еще двое стражей порядка. Все они уволены из органов МВД по отрицательным мотивам. Чтобы поймать виновника происшествия, пришлось вводить план "Перехват".

В тот же день задержанный полицейский сбежал из-под стражи. В день аварии он отмечал получение новой должности. Предположительно, мужчина сбежал, чтобы избежать наказания. Сейчас его разыскивают.