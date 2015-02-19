Программа строительства православных храмов продлится четверть века

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Программа по строительству православных храмов продлится 25 лет. Об этом сообщил куратор программы, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин.

По его словам, в связи с присоединением к столице новых территорий, количество храмов увеличилось. "В 2014 году программу расширили – к 200 московским храмам добавилось порядка 150, – сказал депутат. – Таким образом, название проекта "Программа-200" стало неактуальным. Сейчас это программа по строительству в Москве православных храмов".

Ресин отметил, что храм сегодня стал таким же социально значимым объектом, как школа, детский сад или поликлиника, поэтому при проектировании новых районов должны быть предусмотрены площадки под размещение православных церквей. "Программа реализуется только на пожертвования. Поэтому чем больше будет благотворителей, тем быстрее мы будем строить. Думаю, все строительство займет лет 25", – добавил Ресин.

Депутат уточнил, что в рамках программы на сегодняшний день построено 22 храма, еще 28 находятся в стадии строительства. "В нынешнем году нам также предстоит завершить строительство еще 20 капитальных храмов и приступить к возведению 21-го. Земельно-правовые отношения оформлены на сегодняшний день на 153 участках", – пояснил куратор программы.

Программа строительства православных храмов в Москве

Напомним, с 2010 года в Москве действует программа строительства "200 храмов". Модульные постройки с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности.

Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Первый храм "Программы-200" - храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы - был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года.

Программу строительства "200 храмов" могут переименовать в "Москву златоглавую". Ранее программу решили расширить на новые территории мегаполиса, теперь в ее рамках планируют возвести 380 церквей. В 2015 году планируется возвести 20 церквей.