Смартфон под угрозой: новые тренды в киберпреступности

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Оказывается, телевизор может следить за хозяином, а смартфон - записывать, все что делает его владелец. Фантастический роман? Вовсе нет, речь идет о новых вирусах, способных вторгнуться в самые интимные части жизни человека.

Недавно команда Google Project Zero опубликовала сведения об очередной "двери" в ОС Windows 7/8.1. Баг, обнаруженный программистами интернет-гиганта, касается функции, шифрующей память "операционки".

Чем это может обернуться для рядовых пользователей и какие тренды появятся в среде киберпреступников в ближайшее время – в материале M24.ru.

В баге, найденном в операционных системах от Microsoft, нет ничего страшного, успокаивает юзеров замруководителя лаборатории по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Никитин. По его словам, сама по себе уязвимость неопасна, и чтобы ее использовать, хакеру необходимо провести ряд операций – например, устранить антивирус, чтобы ПК было проще взломать.

Как отметил Никитин, хакеры часто используют подобные "дыры" в ОС. Чтобы не было багов, производители выпускают патчи, причем каждая "заплатка" требует большого количества тестирований.

Другими словами, у кибермошенников, обнаруживших баг, есть время с момента обнаружения уязвимости и до той поры, когда она будет устранена. Добавим, что надоедающие обновления Windows – это отчасти те самые "заплатки", призванные укрепить "оборону" системы.

Однако сейчас наметились новые тренды, которым не страшен "забор" из патчей.

№1. Мультиплатформенность вирусов

Киберпреступники давно поняли, что гаджет в руке человека – это практически вся его жизнь: банковские счета, списки контактов, личные данные, пароли и PIN-коды. В связи с этим хакеры переносят свои усилия на мобильные платформы, не оставляя без внимания традиционные "операционки".

Кроме того, годы нерушимой обороны ОС от Apple позади – появляются первые вирусы, направленные именно на "яблочную" продукцию. Как отметил Сергей Никитин, все дело в популярности – в первую очередь хакеры обращают внимание на то, что наиболее распространено.

Ранее M24.ru уже сообщало о киберугрозах для смартфонов, подробнее о них можно почитать здесь. Интересно, что говорить об уходе хакеров с "традиционных" кормушек в виде ПК не стоит – они по-прежнему представляют интерес.

№2. Кибермошенники становятся скрытными

На заре популярного программирования – такого, которое доступно большинству, а не кучке ученых в лабораториях – хакеры создавали вирусы для демонстрации своих возможностей. "Теперь все по-другому: киберпреступники научились извлекать деньги из своих атак и делают на этом бизнес", - отмечает Никитин.

Судите сами: деньги больше не хранят в банках, теперь все операции можно провести, сидя в собственной квартире. Пароли от учетных записей, коды, адреса, личная переписка – все это при определенных условиях может попасть в руки преступников.

Вычислить, а следовательно, и наказать злоумышленников становится все сложнее - они прячутся за анонимными чатами и поддельными именами, постоянно перемещаются с места на место.

№3. Технологии на службе зла

Важный тренд, отмеченный экспертами в 2014 году – киберпреступники все меньше используют скимминговое оборудование для кражи денег. На смену уже устаревшим лжеклавиатурам, считывающим устройствам и крохотным камерам приходит вирус.

Сергей Никитин рассказал M24.ru, что теперь "злоумышленникам достаточно залезть в "мозги" банкомата и с помощью вируса заставить его выдать наличные". В ближайшее время, отмечает собеседник издания, атаки могут перекинуться на платежные терминалы.

Итак, на смартфон ничего подозрительного не устанавливали, антивирус на компьютере подключен, банкоматами не владеем – казалось бы, в безопасности. Но не так давно некоторые производители объявили о начале производства телевизоров под управлением Android, некоторые версии уже купили фанаты этой ОС.

Замруководителя лаборатории по компьютерной криминалистике рассказал, что к ним уже обращался один из обладателей такой техники: по его словам, неизвестный шантажировал его роликами, снятыми на веб-камеру телевизора.

Оказалось, что безобидное на вид устройство заразилось вирусом, который активировал камеру и записывал все, что делал хозяин квартиры. "А теперь представьте, что такой телевизор стоит в спальне", - предупреждает Никитин.



Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Кстати, вопрос о получении данных с вебкамер давно ходит по Сети: некоторые пользователи (впрочем, небезосновательно) считают, что с помощью устройств за ними следят, и советую заклеивать объектив пленкой.

Эксперт пояснил, что бояться такой угрозы стоит тем, кому есть, что скрывать. При этом он отметил, что хакеры иногда сами заклеивают вебкамеры на своих ноутбуках.

По мнению эксперта, специалисты по киберпреступности отмечают сформировавшийся рынок кибермошенников со своей структурой: кто-то, как уличный грабитель, ворует деньги с карт, кто-то шантажирует владельца телевизора интимными фотографиями, а кто-то берет "по-крупному": останавливает целые цеха, крадет документацию оборонных заводов или "сливает" переписку политиков.

При этом деньги, полученные от "традиционных" видов киберпреступлений, хакеры "инвестируют": например, вкладывают в разработку "троянов" для смартфонов или платят тем, кто создает считывающие устройства для банкоматов.

У такого рынка киберпреступлений даже есть свое название - cybercrime то cybercrime, или "киберпреступления ради киберпреступлений".

Сергей Блохин