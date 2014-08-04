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Улицы

04 августа 2014, 18:18

На Поклонной горе появится световая надпись: "С днем рождения, Москва"

госзакупки Поклонная гора улицы День города световое оформление города

Фото: ИТАР-ТАСС

Ко Дню города на Поклонной горе установят 30-метровую надпись из световых букв: "С днем рождения, Москва". Информация об открытом конкурсе на выполнение работ размещена на сайте госзакупок.

Согласно документу, власти также планируют праздничное оформление Триумфальной арки, Воробьевых гор, Дорогомиловской заставы и Новоарбатского моста. На эти цели город может выделить более 45 миллионов рублей.

Начальная цена контракта – свыше 45,76 миллиона рублей. Заявки начнут принимать 5 августа, итоги конкурса подведут 25 августа. К работам планируют приступить в конце лета.

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Ранее сообщалось, что глава департамента культуры Серей Капков объявил конкурс на лучшие проекты празднования Дня города. Проголосовать за них можно будет в мобильном приложении "Активный гражданин". На почту министру поступило 300 предложений. Из них были отобраны лучшие, за которые можно будет проголосовать в мобильном приложении. Три проекта будут реализованы. При этом активисты смогут проявить свою гражданскую позицию - авторы идей сами будут участвовать в их реализации.

Напомним, что 6 и 7 сентября будут отмечать 867-летие со дня основания Москвы.

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