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Проекты

26 января 2015, 14:23

Общественный центр с гостиницей и боулингом построят в зоне ТПУ "Чертановская"

гостиницы пешеходные зоны проекты центры тпу боулинг физкультурно-оздоровительные комплексы строительство и реконструкция станция метро Чертановская

Фото: invest.mos.ru

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории транспортно-пересадочного узла "Чертановская". В зоне ТПУ возведут общественный центр с гостиницей, физкультурно-оздоровительным комплексом, скалодромом и боулингом.

Также там появятся предприятия общепита, сферы услуг, паркинги на 215 машино-мест. Запланировано благоустройство всей территории транспортно-пересадочного узла. Общая площадь объектов ТПУ составит 64,8 тысяч квадратных метров, высота – не более 75 метров.

Как отметили в Москомстройинвесте, станция "Чертановская" стане центром ТПУ.

"Суточный пассажиропоток станции в настоящее время достигает почти 92 тысяч человек. Порядка 80% из них затем пользуются пешими маршрутами, не пересаживаясь на наземный общественный транспорт", - добавили в ведомстве.

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Поэтому передвижение пешеходов по территории ТПУ сделают максимально удобным и безопасным. Для этого построят многоуровневый пешеходный терминал, навесы над входами и выходами метро, удлиненные площадки для посадки и высадки пассажиров наземного транспорта.

Распределить автомобильные и пешеходные потоки поможет навигация. На пересечении улицы Чертановская и Балаклавского проспекта организуют круговое движение транспорта. Кроме того, в районе ТПУ создадут общественную зону с рекреационными функциями.

Проект планировки территории ТПУ "Чертановская" рассмотрят в рамках публичных слушаний.

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