Мэрия Москвы запретила проведение гей-парада

Фото: Москва 24/Никита Симонов/

Мэрия Москвы сегодня официально запретила проводить гей-парад где бы то ни было, в том числе и в "гайд-парках".

Такое решение было принято с учетом заботы о нравственности подрастающего поколения, передает канал "Москва 24".

Как заявил в интервью "Интерфаксу" глава столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров, "мы должны четко и последовательно работать над соблюдением нравственности, ориентироваться на воспитание патриотизма у подрастающего поколения, а не на непонятные устремления, тем более задействуя под это центральные площади и улицы города".

Уведомление о проведении гей-парада было подано столичным властям 13 мая. Активисты собирались провести шествие по Мясницкой улице и митинг напротив Большого театра.

В случае отказа организаторы намеревались получить согласование на гей-парад в Химках.

Напомним, что гей-парады в Москве ни разу не получали одобрение городских властей.