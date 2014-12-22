Wi-Fi-система в "Лужниках" позволит присылать зрителям ключевые моменты матчей

Фото: M24/Юлия Телегина

На стадионе "Лужники" после реконструкции появится современная система передачи данных по Wi-Fi. Болельщики смогут получать на смартфоны и планшеты футбольную статистику и повторы интересных моментов матча. Об этом M24.ru рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Из "Лужников" также смогут вести трансляцию более 100 телеканалов.

"На стадионе "Лужники" появится система передачи данных по Wi-Fi. Рассматривается возможность передачи на мобильные устройства болельщиков информации о матче: состав игроков, количество ударов, повторы интересных моментов. Обсуждается также вопрос установки камер в помещениях, где футболисты и тренеры находятся перед выходом на поле", - рассказал Бочкарев.

Кроме того, стадион будет оснащен современными технологиями передачи звука и света. "Звук будет более объемным, лучше распределяться по трибунам. Основная задача – не просто строительство "коробки", а оснащение стадиона современными технологиями. Из "Лужников" будут вести трансляцию более 100 международных каналов", - заявил чиновник.

По его словам, основные работы по реконструкции "Лужников" планируется завершить в начале 2017 года. "Сейчас мы полностью демонтировали внутренние трибуны, приступили к организации подтрибунного пространства. Идут работы по устройству монолитных железобетонных конструкций, включая стены, колонны и перекрытия каркаса здания с первого по третий этаж, а также по заливке фундаментной плиты. Козырек кровли будет увеличен на 11 метров. Бетонирование основных конструкций планируется завершить до конца осени 2015 года", - сказал Бочкарев.

Напомним, что к 2021 году в Москве планировалось реализовать проект "Городской Wi-Fi". Беспроводной интернет предполагалось организовать на Бульварном кольце, в туристических местах и на площадях перед станциями метро. Проектом занималось ФГУП "Российские сети вещания и оповещения". Однако на прошлой неделе РСВО объявило, что приостанавливает работы из-за падения курса рубля.

Вместе с тем департамент информационных технологий города планирует организовать к Чемпионату мира-2018 свою сеть бесплатного Wi-Fi в городе. "Мы намерены договориться о партнерстве с операторами, у которых есть широкие сети точек подключения. Предполагается организовать в городе широкий публичный доступ в интернет", - сказали в пресс-службе IT-ведомства.

Москва вошла в список городов, где пройдет Чемпионат мира по футболу 2018 года. В "Лужниках" состоятся матч-открытие и финал. Игры будут проводиться и на новом стадионе "Спартака" "Открытие Арена". Его

Москва вошла в список городов, где пройдет Чемпионат мира по футболу 2018 года. В "Лужниках" состоятся матч-открытие и финал. Игры будут проводиться и на новом стадионе "Спартака" "Открытие Арена". Его открыли в Тушине в сентябре. В столице также построят 16 тренировочных полей, одним из которых станет новый стадион ЦСКА. В тренировочные площадки превратится стадион клуба "Строгино" и "Ангстрем" в Зеленограде. Фан-зоны для болельщиков организуют в парке Горького и "Сокольниках".



Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин считает, что Wi-Fi будет популярен у зрителей на стадионе. "Болельщиков могут заинтересовать результаты других матчей тура, статистика игры. Кроме того, некоторые просто хотят "зачекиниться" на стадионе, выложить фотографию в соцсеть, пообщаться с девушками. Поэтому должен быть организован бесплатный, качественный, высокоскоростной Wi-Fi, который не будет тормозить из-за того, что к нему одновременно подключаются тысячи человек. Все это есть на современных европейских стадионах", - пояснил Шпрыгин.

Напомним, что вместимость "Лужников" после реконструкции составит 81 тысячу человек. По мнению медиаэксперта Антона Коробкова-Землянского, организовать скоростную передачу данных для такого количества пользователей вполне возможно. "Скорее всего, в качестве партнеров пригласят кого-то из операторов "большой тройки", поскольку проект очень ресурсоемкий. Надо устанавливать роутеры, которые "перекроют" всю площадь стадиона, тянуть кабели. Операторам будет интересно, если они смогут размещать свою рекламу на стартовых страницах. В "Лужниках" будут проходить матч-открытие и финал, а это самый "прайм-тайм" с точки зрения рекламы", - пояснил Коробков-Землянский.

Он отметил, что сегодня в мире обсуждается много идей по информационному сопровождению чемпионатов. "Например, предлагается установить камеры перед раздевалками, на одежду судей, футболистов, внутрь мячей. "Картинку" с них можно выводить на экраны, это будет эффектное шоу. Записи также можно использовать при апелляции: будет понятно, мог ли судья видеть нарушения. Чтобы организовать все это, нужен мощный канал связи. Телетрансляции уже зачастую идут по интернет-каналам, а не через спутник, потому что это дешевле", - отметил Коробков-Землянский.

София Сарджвеладзе