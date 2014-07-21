В Лужниках хотят установить рекорд Гиннеса по числу игроков в футбол

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26 июля в рамках Дня московского футбола в Лужниках попробуют установить новый рекорд Гиннесса в номинации "матч с наибольшим количеством игроком". Действующий рекорд был зафиксирован в 2012 году во Франкфурте. Тогда в матче приняли участие 920, сообщают организаторы акции цифровое спортивное издание "Чемпионат".

В этот раз организаторы акции надеются собрать более 1,5 тысячи человек. Предполагается, что самый массовый футбольный матч продлится более 18 часов. Матч будет проводиться согласно регламенту FIFA с участием двух команд по 11 человек каждая. При этом у каждой команды будет свой тренерский штаб, медицинская страховка и многое другое.

Принять участие в футбольном матче смогут все желающие, для этого нужно оставить заявку на участие на сайте Guinness.Championat.com или просто прийти в Лужники 26 июля с 8 утра до 23.00.

Каждый участник самого массового матча получит памятные призы, сертификат участника, а также футбольную форму. Кроме того, на протяжении всего матча футболистам будут предлагать закуски и прохладительные напитки.