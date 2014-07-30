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30 июля 2014, 18:46

В День ВДВ в парке Горького будут раздавать арбузы

фотовыставки День ВДВ празднование Парк Горького

Фото предоставлено организаторами

В парке Горького ко Дню ВДВ открылась фотовыставка Василия Ильинского. Кроме того, 2 августа там будут бесплатно раздавать арбузы, сообщает пресс-служба парка.

Помимо этого, 2 августа в парке Горького традиционно отпразднуют выступлением музыкальных групп и раздачей бесплатных арбузов. В этом году закупили около 20 тонн сладких бахчевых. Традиция есть арбузы в День ВДВ родилась в конце 80-х – начале 90-х годов после вывода советских войск из Афганистана. Многие "афганцы" во время службы на день ВДВ отмечали свой праздник арбузами. Также, как сообщает пресс-служба, в парке Горького откроется полевая кухня, а дети смогут развлечься в специальной зоне для игр.

Выставка Василия Ильинского

Фотограф Василий Ильинский в течение трех лет собирал портрет 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Как десантники готовятся к тому моменту, когда позовет Родина? Что стоит за парадами и купаниями в фонтанах? Что за люди идут в десант и как они живут? Именно на эти вопросы Ильинский и искал ответы с помощью своего фотоаппарата.


В пресс-службе парка Горького уточняют, что в этот день большинство кафе и пунктов велопроката работать не будут. Взять велосипед, ролики или самокат можно будет на территории природного заказника "Воробьевы горы".

Ранее M24.ru сообщало, что 2 августа на Ильинке состоится крестный ход, в котором примут участие военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск.

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Поддерживая старинную традицию, прихожане и духовенство Ильинского храма пройдут из храма пророка Божия Илии на Красную площадь и отслужат молебен на Лобном месте. Особый колорит шествию придаст участие десантников, командования и ветеранов ВДВ.

2 августа состоятся и другие мероприятия, посвященные Дню ВДВ. Так, пройдут показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и марш воспитанников кадетских клубов ВДВ, благотворительная трапеза и концерт на Васильевском спуске.

День ВДВ

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. Тогда на учениях под Воронежем впервые на парашютах десантировали подразделение из 12 человек. В столице традиционными местами ежегодных встреч "голубых беретов" являются ЦПКиО им. Горького и Поклонная гора. Также среди традиционных мест встреч десантников - памятники, монументы воинам-интернационалистам и фонтаны.

Во время праздника во многих городах традиционно устраиваются показательные выступления воинов-десантников, концерты, благотворительные акции и народные гулянья. Иногда празднование сопровождается драками, погромами и беспорядками, инициаторами которых чаще всего являются сами десантники. В некоторых российских городах в день ВДВ принято отключать фонтаны, и распускать всех сотрудников, ответственных за их работу на выходной.

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