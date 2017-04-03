Курс доллара и евро упал при открытии торгов

Фото: ТАСС/Максим Никитин

Курс доллара и евро при открытии торгов снизился на фоне роста цен на нефть. Это следует из данных Московской биржи.

Курс доллара по состоянию на утро 3 апреля составил 55,99 рубля. Это на 28,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,78 рубля, опустившись на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины понизилась на 16,5 копейки по отношению к уровню закрытия в четверг, до 57,69 рубля.

При этом доллар оказался на 3,4 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро – на 3,1 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля по отношению к иностранной валюте связано с повышением цен на нефть.