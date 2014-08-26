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Культура

26 августа 2014, 12:38

В Кузьминках 10 сентября выберут лучшие цветники

фестивали парки цветы парк Кузьминки клумбы ландшафтный дизайн цветники фестиваль цветников

Фото: m24.ru/Самсонова Анастасия

Самые лучшие цветочные композиции для украшения школьных территорий, детских площадок и дворов выберут в парке "Кузьминки" 10 сентября. Как сообщает пресс-служба префектуры ЮВАО, конкурс состоится в рамках традиционного летнего фестиваля цветников и ландшафтной архитектуры.

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Фестиваль цветников продолжается более двух месяцев, но в сентябре организаторам предстоит подвести итоги конкурса и наградить авторов самых лучших клумб. Победителей будут выбирать по 21 номинации, так что у цветоводов есть шанс получить награду за лучшее художественное исполнение, самый оригинальный подбор цветов и другие достижения.

Кроме того, организаторам фестиваля предстоит определить, какие из представленных цветников лучше всего смотрелись бы на школьных территориях, детских площадках и дворовых территориях.

Фото: m24.ru/Самсонова Анастасия

Фестиваль цветников

Фестиваль цветников проходит в Кузьминках уже в 14-й раз. Он начался в конце июня и продлится до 12 сентября. Оформлением клумб в этом году занимались более 20 цветоводческих фирм и озеленительных компаний Москвы и других городов России. Каждый год фестиваль посвящается какой-то теме, и в этом году ландшафтные дизайнеры создавали композиции, посвященные развитию культуры и сохранению исторического наследия России.

67 композиций разместились на Липовой аллее, а также на территории усадьбы "Влахернское-Кузьминки": перед Господским домом и Конным двором. Участникам фестиваля понадобилось более 600 тысяч цветов, в оформлении клумб использовали бархатцы, петунию, бегонию, сальвию, душистый табак, львиный зев и другие однолетние цветы. Цветники заняли более 8600 квадратных метров площади, хотя растения высаживали не только "по горизонтали". На аллее появились большие цветочные панно на вертикальных подставках, и даже фонарные столбы украсили растительным декором.

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