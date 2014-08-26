В Кузьминках 10 сентября выберут лучшие цветники

Фото: m24.ru/Самсонова Анастасия

Самые лучшие цветочные композиции для украшения школьных территорий, детских площадок и дворов выберут в парке "Кузьминки" 10 сентября. Как сообщает пресс-служба префектуры ЮВАО, конкурс состоится в рамках традиционного летнего фестиваля цветников и ландшафтной архитектуры.

Фестиваль цветников продолжается более двух месяцев, но в сентябре организаторам предстоит подвести итоги конкурса и наградить авторов самых лучших клумб. Победителей будут выбирать по 21 номинации, так что у цветоводов есть шанс получить награду за лучшее художественное исполнение, самый оригинальный подбор цветов и другие достижения.

Кроме того, организаторам фестиваля предстоит определить, какие из представленных цветников лучше всего смотрелись бы на школьных территориях, детских площадках и дворовых территориях.

Фото: m24.ru/Самсонова Анастасия