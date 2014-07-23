На "Московском спорте в "Лужниках" задействуют более 50 спортплощадок

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Более 50 спортплощадок будет задействовано на спортивно-развлекательном празднике "Московский спорт в "Лужниках", который пройдет в предстоящую субботу, 26 июля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичном департаменте физической культуры и спорта.

В этом году на празднике будут представлены экстремальные виды спорта, среди которых мотофристайл, фристайл на квадроцикле и снегоходе, фестиваль паркура, самый большой в Европе ВМХ парк. А в международном турнире по уличному баскетболу Moscow Open примут участие 16 мировых и 500 любительских команд. В турнире по мини-футболу сыграют около 1 тысячи команд.

На празднике также будут представлены семейные спортивные эстафеты, зорбинг, полосу препятствий из пневмоаттракционов и пневмоконструкций. Особое внимание будет уделено людям с ограниченными физическими возможностями - для них будет организован специальный городок, где пройдут соревнования по 8 видам спорта.

Помимо прочего гостей ждут: концерт, настольный хоккей, настольный футбол, фрисби, фингеборд, воркаут, фитнес-марафон, фестиваль по йо-йо, а также отборочные этапы на чемпионат мира по брейк-дансу.

Праздник начнется в 11 утра и закончится к 7 вечера. Вход на все площадки свободный.

Ранее M24.ru сообщало, что 26 июля в рамках Дня московского футбола в "Лужниках" попробуют установить новый рекорд Гиннесса в номинации "матч с наибольшим количеством игроком".

Действующий рекорд был зафиксирован в 2012 году во Франкфурте. Тогда в матче приняли участие 920 человек.

В этот раз организаторы акции надеются собрать более 1,5 тысячи человек. Предполагается, что самый массовый футбольный матч продлится более 18 часов.

Матч будет проводиться согласно регламенту FIFA с участием двух команд по 11 человек каждая. При этом у каждой будет свой тренерский штаб, медицинская страховка и многое другое.