Информация о бомбе на Казанском вокзале оказалась ложной

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Информация о минировании Казанского вокзала не подтвердилась, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ходе проверки вокзала саперами взрывное устройство не было обнаружено. На данный момент вокзал возвращается к работе в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за звонка о якобы заложенной бомбе были эвакуированы 200 пассажиров и сотрудников Казанского вокзала.

Напомним, что Казанский вокзал в среду, 19 ноября, частично эвакуировали из-за того, что на его территории была обнаружена бесхозная сумка.

Стоит отметить, что звонки о якобы заложенных взрывных устройствах поступают на столичные вокзалы регулярно. Так, 24 октября из Ленинградского вокзала пассажиров вывели после того, как неизвестный по телефону сообщил, что на его территории якобы заложена бомба.

Кроме того, 6 октября Курский вокзал экстренно эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве. За последнее время этот вокзал "минировали" уже третий раз. В частности, 20 октября неизвестный сообщил о бомбе в помещении. Как оказалось, звонил 23-летний житель Тамбова, который надеялся таким образом помириться со своей девушкой.

Как ранее сообщало M24.ru, полиция планирует публиковать списки "телефонных террористов" в интернете. По мнению правоохранительных органов, если такой список появится в сети, потенциальные "шутники" быстрее поймут, что ложное сообщение о теракте – уголовное преступление, за которым следует серьезное наказание.