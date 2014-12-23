Казанский вокзал эвакуируют после звонка о бомбе

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Около 200 пассажиров и сотрудников Казанского вокзала эвакуировали во вторник вечером после звонка об угрозе взрыва, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Анонимное сообщение о минировании Казанского вокзала поступило около 18.00, в данный момент саперы проводят проверку помещений

Напомним, что Казанский вокзал в среду, 19 ноября, частично эвакуировали из-за того, что на его территории была обнаружена бесхозная сумка.

Стоит отметить, что звонки о якобы заложенных взрывных устройствах поступают на столичные вокзалы регулярно. Так, 24 октября из Ленинградского вокзала пассажиров вывели после того, как неизвестный по телефону сообщил, что на его территории якобы заложена бомба.

Кроме того, 6 октября Курский вокзал экстренно эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве. За последнее время этот вокзал "минировали" уже третий раз. В частности, 20 октября неизвестный сообщил о бомбе в помещении. Как оказалось, звонил 23-летний житель Тамбова, который надеялся таким образом помириться со своей девушкой.