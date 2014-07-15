Из района ЧП в метро эвакуировали всех пассажиров

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В районе ЧП на Арбатско-Покровской линии столичного метро эвакуировали всех пассажиров, сообщает телеканал "Москва 24".

Всех вышедших из подземки осматривают врачи. Добавим, что, по неподтвержденным данным, в поезде могут оставаться еще семь человек.

Напомним, в 9.25 на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда, в результате три вагона сошли с рельсов. Всего пострадали 400 человек, за медпомощью обратились около 80 пассажиров, трое погибли.

Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии.

Кроме того, от станции "Киевская" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро запустили компенсационные автобусы "Мосгортранс" организовал перевозку пассажиров, которые не могут воспользоваться метро из-за сбоя. На линию вышли более 60 машин.