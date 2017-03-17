Новак сообщил о невозможности газифицировать РФ на 100%

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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россию никогда не удастся газифицировать на 100 процентов, сообщает агентство "Прайм".

По словам министра, газа не будет там, где экономически неэффективно создание газотранспортной инфраструктуры. В отдельных регионах РФ целесообразнее использовать сжиженный природный газ или уголь, отметил он.

Согласно данным, приведенным в презентации Минэнерго, на сегодняшний день уровень газификации в РФ в 2016 году вырос на один процент по сравнению с 2015-м годом.

Ранее Новак заявил, что в 2017 году цены на нефть будут находиться в диапазоне 55–60 долларов за баррель. Он также отметил, что обязательства России по сокращению добычи нефти, согласованные с ОПЕК 10 декабря 2016 года, выполняются с опережением.